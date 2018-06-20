Художник, который не стеснялся в выражениях

В Пермском доме художника открылась выставка работ Юрия Ивановича Заботина "Одним движением кисти". Посвящена она 80-летию со дня его рождения и 20-летию со дня его смерти. О художнике расскажет известный пермский искусствовед Ольга Власова.

Ольга Власова, искусствовед: "Представлено около 100 работ, в основном это графика и акварель, в которой Юрий Иванович имел мало равных себе художников. Он один из основателей пермской акварельной школы, работал в своей манере узнаваемой, предпочитал изображение человека. Но не просто человека, не только портреты писал, но еще и человека в борьбе показывал. Темы спорта и труда всегда были у него на первом месте. Он был очень импульсивный, яркий, самобытный, он не стеснялся в выражениях. Эти качества отобразились в его рисунках. Он мог одной линией изобразить балерину, не отрываясь от листа, из одной точки начиная и туда же возвращаясь. А в результате балерина получалась в каком-нибудь прыжке".

-Раз уж мы перешли к его творчеству, я хочу отметить, что на выставке, которая открывается с 19 июня, представлены интересные его работы, которые в кунгурской колонии. Таких работ там около 20 и изображены там не просто герои.

Ольга Власова, искусствовед: "Там изображены заключенные, их писал Юрий Иванович с натуры, поскольку сам сидел в этом лагере 3 года за хулиганство. Но там его отличили как художника, и он беспрестанно рисовал и создал целый цикл великолепных и суровых портретов. Он с трудом вынес оттуда работы нелегальным способом, но, тем не менее, вышел с работами и теперь это один из самых замечательных его портретных циклов".

- Уникальных потому, что нет, наверное, таких художников, которые могли бы похвастаться таким типажом людей, которые сидели. Но они же люди, и люди очень разные.

Ольга Власова, искусствовед: "Люди, конечно же, с разными характерами и выражениями, состояниями, и он по-человечески их изобразил. Оказалось, что все эти серии разошлись по разным коллекциям. Дело в том, что выставка получилась, благодаря частным коллекционерам, инициатором ее был Олег Георгиевич Гайдаш из Усть-Качки, врач по образованию и администратор в поселке, который сейчас занимается археологией и пишет об истории Усть-Качки. Он представил больше 10 работ из своей коллекции. Еще один интересный и значительный человек это Вячеслав Михайлович Субботин, доктор медицинских наук и замечательный хирург, который тоже являлся другом Юрия Ивановича и дал несколько работ из своей коллекции. Кроме этих друзей в выставке принимает участие сын Юрия Ивановича Антон, как раз большая часть работ происходит из его собрания, ну и я тоже немного участвую".

- То есть, благодаря этим людям и Союзу художников, который откликнулся на их желание познакомить пермяков с творчеством замечательного художника, и случилась эта выставка к его юбилею?

Ольга Власова, искусствовед:

- Да, конечно.