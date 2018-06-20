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«Щит России »: тема патриотизма востребована в эфире

Рифат Сабитов

В Перми прошло открытие 21-го межрегионального фестиваля теле и радиопрограмм "Щит России". С заместителем генерального директора и руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым побеседовал Алексей Куприянов. 

- На российском телевидении есть немало направленностей, и "Щит России" 21 год подряд работает. Есть какая-то особенность этого фестиваля?

Рифат Сабитов, руководитель регионального департамента ВГТРК: "Это уникальный фестиваль, он является очень значимым и знаковым.  Это подтверждается тем, что каждый год все больше работ присылается на этот фестиваль. В России всего два патриотических фестиваля, это "Щит России" и "Вечный огонь" в Волгограде, и это говорит о том, что фестиваль востребован и нужен.

- В этом году вы приехали после Дня России и после Дня города. Обыкновенные дни, город живет своей жизнью.

Рифат Сабитов, руководитель регионального департамента ВГТРК: "Я бы не сказал, что обыкновенные. Я заехал вчера в гостиницу и увидел Дягилевский фестиваль: всю ночь музыка, танцы, песни, пляски. В Пермь когда ни приедешь - всегда ощущаешь какое-то движение и радость жизни".

В рамках фестиваля проходит конкурс теле- и радиоработ на патриотическую тему. Членами комиссии просмотрено более 200 работ и прослушано 16 радиопередач, присланных на "Щит России 2018". Председатель жюри конкурса, корреспондент телеканала "Россия" и ведущий военных программ  Александр Сладков рассказал о том, что значит для него профессиональный конкурс работ фестваля "Щит России". 

Александр Сладков

Александр Сладков, председатель жюри конкурса "Щит России": "Возможность наблюдать развитие репортажного ремесла в России - это очень интересно, и мы каждый раз на первых минутах спрашиваем, как уровень тех работ, которые мы прислали, и обязательно смотрим, насколько они изменились по сравнению с последними фестивалями. С прошедшим сравнивать получается не всегда точно, а вот тенденцию, которую мы наблюдаем в течение 5-7 лет увидеть можно. Есть технические пожелания, отнестись с уважением к фестивалю и не присылать 100 тысяч работ на миллиард различных оценочных позиций. Пожалеть людей, которые профессионально все рассматривают, чтобы они не падали в обморок от количества. И второе - это обратить внимание на качество. Есть традиционное движение вперед в классике репортажа, и здесь не только стендап, закадр, а есть прямой эфир. Это обязательно нужно иметь ввиду для репортажа, в центре которого всегда должен быть человек.

Самым первым обладателем гран-при фестиваля "Щит России" в 1998 году стала ГТРК "Нижний Новгород" и ее руководитель Назарий Зеленый, уже более 10 лет неизменный член жюри конкурса. 

Назарий Зеленый, член жюри конкурса "Щит России": "За это время видел огромное количество работ и талантливых ребят, а самое главное, что Пермь принимает этот фестиваль и ежегодно встречает здесь всю Россию. Любой профессиональный фестиваль дает мотивацию для творческих людей двигаться дальше. Кроме этого это дает тренды развития журналистики и режиссуры, а с учетом сложной тематики этого фестиваля, тематика патриотизма востребована в эфире, и рейтинги программ и фильмов на военно-патриотическую тему превосходят любые ожидания. Видимо, есть запрос на эту тему в обществе, поэтому низкий поклон вам за то, что вы делаете. И дай бог, чтобы фестиваль долгие годы жил, и вы давали людям возможность сюда приезжать, обмениваться, общаться, смотреть на новые тенденции.  И самое главное, получать признание профессионального жюри. Жюри на этом фестивале очень авторитетное и высокопрофессиональное, и это тоже заслуга статуса этого фестиваля и ГТРК "Пермь".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.06.2018 в 16:00 в рубрике - Радио Пермского края

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