«Уровень воды»: Выставка Аси Феоктистовой

Центральный Выставочный Зал открывает новое арт-пространство по уже знакомому многим адресу Луначарского 32/ 25 Октября 23. Откроет свои двери «Галерея 25/17» чудесной, тонкой выставкой московской художницы Аси Феоктистовой.

Марина Фельдблюм, директор Центрального выставочного зала: "Ася Феоктистова автор очень интересный и сильный, в Перми она не впервые. Она выставлялась на "Арт-Перми" в этот раз, но в таком формате персональной выставки она участвует впервые. Ася известный и востребованный автор не только в России, но и за рубежом. За ее плечами выставки в Лондоне, она очень экспрессивная и при этом очень тонкая и чувственная. Ее живопись очень цельная и яркая".

- Выставка, которая будет представлена на Луначарского, 32 называется "Уровень воды". Это значит, что тема воды будет ведущей?

Марина Фельдблюм, директор Центрального выставочного зала: "На самом деле это очень емкое и обобщенное понятие. "Уровень воды" - это про погруженность, направленность, про грань между реальностью и творческим миром художника".

Как будет работать выставка и до какого числа?

Марина Фельдблюм, директор Центрального выставочного зала: "Выставка будет работать до 5 августа. Режим работы со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов вечера".