Пермские автобусы выходят в Сеть

В Перми в июне бесплатный доступ в интернет по wi-fi появился в автобусах маршрутов №18, 32, 34, 48, 77 и части автобусов маршрута №53. Подключение осуществляется через сеть "AvtoBas". Услугу предоставляет оператор "Дом.ru". Количество автобусов, оборудованных доступом в интернет, достигло ста. В ближайшее время роутерами планируется оборудовать автобусы маршрута №22 и №78.