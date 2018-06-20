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Пермские автобусы выходят в Сеть
В Перми в июне бесплатный доступ в интернет по wi-fi появился в автобусах маршрутов №18, 32, 34, 48, 77 и части автобусов маршрута №53. Подключение осуществляется через сеть "AvtoBas". Услугу предоставляет оператор "Дом.ru". Количество автобусов, оборудованных доступом в интернет, достигло ста. В ближайшее время роутерами планируется оборудовать автобусы маршрута №22 и №78.
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