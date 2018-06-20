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← За рулём - карапузы: В Перми пройдет Парад колясок

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Пермь ассоциируется с «Реальными пацанами» и катастрофами

БЕШЕНЫЙ АВТОБУС

У жителей Приволжского округа, планирующих путешествия внутри страны, Пермь ассоциируется с сериалом "Реальные пацаны", а также катастрофами - пожаром в "Хромой лошади", крушением пассажирского "Боинга" и "бешеным автобусом". Об этом сообщает РБК-Пермь со ссылкой на социологическое агентство "СВОИ". Согласно исследованию, треть респондентов заинтересовались бы историческими местами и музеями Прикамья. Каждый пятый опрошенный вспомнил о памятниках архитектуры и пермских театрах. Реже потенциальных гостей края привлекают местные фестивали (13,4%), объекты современного искусства и прикамская кухня. Как утверждают социологи, Пермь продолжают путать с Пензой и соседними городами. Так, респонденты утверждают, что шоумен Павел Воля родился в Перми, а не в Пензе. Жители Поволжья считают, что Пермь является родиной екатеринбургской команды КВН "Уральские пельмени".

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 20.06.2018 в 11:39 в рубрике - Радио Пермского края

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← За рулём - карапузы: В Перми пройдет Парад колясок

Пермские автобусы выходят в Сеть →

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