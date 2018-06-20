За рулём - карапузы: В Перми пройдет Парад колясок
20 июня в Перми пройдет "Парад колясок" (0+). С 18 до 21 часа его участники смогут посетить мастер-классы по изготовлению больших цветов из Изолона, по созданию фруктовых букетов и росписи брелоков. Будет работать аллея продаж детских поделок, батуты и мобильный планетарий, спортивные площадки для детей. "Парад колясок" пройдет в ЖК Грибоедовский на площадке перед домами Уинская 31-33.
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