«Оляпка» - фестиваль-сплав по Усолке

20 июня на реке Усолка состоится VIII открытый фестиваль-сплав на байдарках, катамаранах и других сплавных судах «ОЛЯПКА», посвященный туристическому маршруту «Соленая линия». Фестиваль – первое мероприятие в рамках реализации проекта «Водный маршрут «Соленая линия» - победителя Городского конкурса гражданских и общественных инициатив Соликамска. К участию в фестивале приглашаются как семейные команды, так и команды коллективов учреждений, предприятий и других организаций. Предварительные заявки на участие в фестивале принимаются сегодня до 18 часов на почту: krist-club.solik@mail.ru (тема письма – «Заявка на ОЛЯПКУ»).