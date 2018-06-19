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Ложка изобилия - домашний оберег

ложка

Ложка всегда символизировала сытую жизнь. Если в доме есть ложка - значит, есть и съестные припасы, если есть припасы - значит, и деньги для их приобретения имеются у хозяев. Ложка изобилия - это талисман. Его можно сделать для себя или кому-нибудь в подарок. Причём у каждого элемента, которым украшают талисман, есть своё значение. Эту тайну на мастер-классе откроют специалисты единственного в России Музея ложки. Сегодня в коллекции музея - более 1700 экспонатов. Среди них много раритетных, необычных. К примеру, ложка старообрядца-паломника из Соловецкой обители, ложка Первой мировой войны, кофейная ложка начала XX в., чугунная ложка для отливки пушечных ядер XIX в. В музее есть ложки из нержавеющей стали, алюминия, мельхиора, меди, дерева, керамики, пластмассы, пластика, кокоса, а также из перламутра и силикона. В коллекции сувенирных ложек музея - более 400 предметов из 59 стран мира. Представлены популярные туристические маршруты: Турция, Египет, Италия, Испания и даже такие, как Куба, Уругвай, Перу, Канада, Мальдивы и другие. Мастер-класс начнется сегодня  на площадке пермского Дома актера (ул. Ленина, 64) в 19 часов.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 19.06.2018 в 15:40 в рубрике - Радио Пермского края

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