В Перми откроется МФЦ для мигрантов

В 2019 году в Перми откроется многофункциональный центр для мигрантов. На сегодняшний день только 60% мигрантов оплачивают все 12 месяцев действия патентов. В 2017 году за счет оплаты патентов бюджет региона пополнился на 358 млн руб. При полной и своевременной оплате всех выданных трудовых патентов эта сумма составила бы 570 млн руб. Такие данные были озвучены на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Пермском крае с участием губернатора Максима Решетникова. Как отметил глава региона, необходимо выстраивать экономически обоснованную миграционную политику, чтобы приезжие в обязательном порядке вставали на миграционный учет и работали по трудовым патентам. Для создания необходимых условий для работы с приезжающими на заработок в краевом центре предполагается построить отдельно стоящее здание, где мигранты смогут получить все необходимые услуги и сопровождение на период всего пребывания в регионе. В одном месте планируется предоставлять образовательные и медицинские услуги, а также организовать выдачу трудовых патентов. Учреждение позволит вести централизованную базу данных, это способствует систематизации работы правоохранительных и надзорных ведомств по вопросам миграции. Предполагается, что миграционный центр будет введен в эксплуатацию уже в следующем году. С декабря этого года планируется начать обучение профильных специалистов. Всего из бюджета на объект предполагается направить 164 с половиной млн руб.