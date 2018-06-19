У Перми может появиться свой гимн
Рабочая группа Пермской думы подготовила проект изменений в устав города. В том числе они предусматривают появление официального гимна Перми. Проект может быть рассмотрен на пленарном заседании думы 26 июня. Ранее вопрос об изменениях в устав не вошел в повестку майской пленарки, так как документ не был внесен в установленные сроки. В прошлом году свой гимн появился у Пермского края. Им стала песня «Мой Пермский край» Сергея Иванова.
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