У Перми может появиться свой гимн

Рабочая группа Пермской думы подготовила проект изменений в устав города. В том числе они предусматривают появление официального гимна Перми. Проект может быть рассмотрен на пленарном заседании думы 26 июня. Ранее вопрос об изменениях в устав не вошел в повестку майской пленарки, так как документ не был внесен в установленные сроки. В прошлом году свой гимн появился у Пермского края. Им стала песня «Мой Пермский край» Сергея Иванова.