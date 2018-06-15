На одном дыхании: в Перми пройдет благотворительный забег
16 июня в Перми пройдет третий благотворительный забег "На одном дыхании". Место старта, как в прошлом году – стадион "Юность". Маршрут проходит по улицам Революции, Сибирской до площади Карла Маркса и обратно. Спортсмены пробегут две дистанции: 2 км (1 круг) и 10 км (4 круга). Профессиональная подготовка не обязательна, уверяют организаторы. В этот же день на стадионе "Юность" ждут пермяков с чувством юмора: для них состоится отдельный забег в смешных костюмах – Fun Run. Соревнования состоятся в возрастных категориях: мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки 14-17 лет, мужчины и женщины 18-60 лет (55 лет женщины) и старше. Каждой категории участников присвоен индивидуальный цвет, судьи на финише определят троих победителей. Организаторами забега выступают благотворительная организация "Солнечный круг", фонд "Берегиня" и Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края. Собранные средства идут на проект "Неотложка" детям, которым необходима оплата препаратов и обследования.
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