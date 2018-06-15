В краевой клинической больнице чествовали врачей года

В Пермской краевой клинической больнице чествовали победителей I этапа Всероссийского конкурса "Врач года". Всероссийский конкурс "Врач года" - ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. Его задача - выявить специалистов, которые обладают глубокими знаниями и высокой квалификацией, проявляют трепетное отношение к пациентам и преданность делу. Конкурс проводится в три этапа. Названы десять лучших специалистов Краевой клинической больницы, которые выдвинуты для участия в краевом и федеральных этапах.

Первый этап Всероссийского конкурса "Врач года" проходит в рамках медицинского учреждения. В этом году на первом этапе конкурса руководство Пермской краевой клинической больницы и общественный совет выделили победителей в 10 номинациях. Победитель получает свидетельство и памятный серебряный знак с логотипом больницы.

Анатолий Касатов, главврач Пермской краевой клинической больницы: "Это федеральный конкурс. Проводится он с 2012 года. Больница участвует с 2014. Это доброе дело. Надо благодарить сотрудников, во-вторых, врачи должны понимать, что помимо негатива, который на них порой льется, люди, в принципе, видят и то добро, которое они делают. Первый этап - на уровне лечебного учреждения. Это 10 человек награждаются за какие-то заслуги. Это не выбор администрации, это решение коллектива. Это особые случаи, наиболее добросовестное отношение к делу, лечение тяжелых больных. Хирург может сделать блестящую операцию, надеюсь, вы понимаете, что это труд не одного врача, который там солировал. Мы посчитали, сколько врачей задействовано в операции по трансплантации почки, 60 я насчитал. И так везде. Это командно-коллективная работа. Победитель первого этапа уходит на краевой конкурс. В целом 40 наших врачей были удостоены звания "Врач года".

В этом году краевая клиническая больница отмечает 185 лет. Праздничные мероприятия будут проходить с июля по ноябрь. Уже сегодня поздравить врачей и отметить заслуги краевой клинической больницы пришли председатель законодательного собрания Пермского края, заместитель председателя краевого правительства, министр здравоохранения Пермского края и другие официальные лица.

Татьяна Абдуллина, заместитель председателя краевого правительства: "Очень рада от имени правительства выразить все слова признательности и благодарности за ваш очень непростой и нелегкий труд. Это торжественное собрание приурочено к подведению итогов первого этапа Всероссийского конкурса "Врач года". Хотелось бы несколько слов сказать и о том, что краевая больница традиционно показывает замечательные результаты, показывает высочайшую активность и профессионализм в представлении в крае больницы на всероссийском уровне за последние 5 лет. 40 врачей стали врачами года, и этот показатель говорит о высочайшем профессионализме, о преданности, приверженности к профессии, это своеобразный знак качества лечебного учреждения. Этим можно только гордиться. Я от всей души хотела бы поздравить вас с наступающим праздником. Хотела бы пожелать, чтобы всегда был успех в профессии, было признание, были перспективы и движение вперед".

10 награжденных, 10 врачей по номинациям "Лучший хирург", "Лучший реаниматолог", Лучший акушер-гинеколог", "Лучший офтальмолог" и т.д. Каждый считает свою победу в конкурсе заслугой всего коллектива.