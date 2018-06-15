Жизнь без барьеров
В Пермском крае стартовал ежегодный конкурс «Доступная среда» среди муниципальных образований края. Среди организаторов Минсоцразвития края, Пермская краевая организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Конкурс проводится в номинациях:«Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов», «Лучший муниципальный объект по созданию условий доступности для инвалидов», включающий подноминации «Образование», «Физкультура и спорт», «Культура», «Жилой фонд», «Социальная защита, административные здания», «Рекреационная зона». Победители получат денежные призы от 75 до 150 тыс.рублей. На финал конкурса будут приглашены представители всех муниципальных образований Прикамья. Прием заявок завершится 20 августа.
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