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Работа есть

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С начала  года служба занятости Перми трудоустроила 5737 человек, из них в мае – 1199. Большинство человек устроились на постоянную работу, остальные приняли участие в общественных работах и программах временного трудоустройства – для испытывающих трудности в поиске работы, для подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и для граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Сейчас в банке вакансий городского центра занятости – 7404 свободных рабочих места, из них 40% по рабочим профессиям.  Почти все вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума. Кроме того, 510 пермяков направлены на профессиональное обучение, а также 117 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, и 30 пенсионеров. Центр занятости населения Перми продолжает проведение ярмарок вакансий. Так,сегодня с 10:00 до 11:30 в Индустриальном отделе (улица Карпинского, 101а) состоится ярмарка вакансий, на которой работодатель предложит работу по вакансиям садовника, подсобного рабочего и администратора.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 15.06.2018 в 10:23 в рубрике - Радио Пермского края

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