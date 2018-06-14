Дягилевский фестиваль: интересно будет всем

В этом году программа 12 -го Международного Дягилевского фестиваля, который сегодня открывается в Перми, развернется на 9 различных площадках. Причем пять из них будут задействованы впервые, в том числе - и в бывшем цехе завода имени Шпагина. Визуальное оформление их пространства - это еще один проект под названием экспериментальное подтверждение теории струн. Совершенно особенное место в программах займет фестивальный клуб, куда сможет прийти совершенно свободно любой желающий и приобщиться, может, еще к незнакомой им, театральной жизни. А что им предложат, расскажет директор 2 -го Международного Дягилевского фестиваля Анна Касимова.

Анна Касимова, директор 2 -го Международного Дягилевского фестиваля: "Это программы для семей в выходные, Дягилевка для подростков, образовательные программы для студентов. В принципе мероприятия самого широкого спектра, и для остальных возрастов также. Хотелось бы также добавить, мы всегда показываем те мероприятия, которые не показывали ни в России, ни в Перми, то есть это все новое, что появилось в мире искусства. Но есть один традиционный момент, который происходит из года в год. Это мультижанровый фестиваль, то есть, абсолютно любой зритель может найти для себя в фестивале несколько мероприятий, или даже хотя бы одно, но одно абсолютно обязательно. Например, у вас есть и концерт турецкой музыки и классическая музыка, и хореографический спектакль, перформансы, концерты средневековой музыки, то есть, абсолютно все можно найти. Мы очень надеемся на то, что каждый человек-зритель, попавший в это фестивальное пространство, получит яркие эмоции, незабываемые".