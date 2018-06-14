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Губаха накопила 30-миллионный долг

долг

Судебные приставы наложили арест на имущество, принадлежащее Губахинскому городскому округу. Основанием стало судебное решение в отношении местной администрации, которая длительное время не оплачивала счета за тепло- и электроэнергию, накопив 30-миллионный долг. Подробности сообщила старший специалист отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю Дарья Пермякова. 

Дарья Пермякова, старший специалист отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю:

- Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю возбуждено исполнительное производство в отношении администрации городского округа "Город Губаха", которая длительное время не оплачивала счета за тепло- и электроэнергию ПАО "Т Плюс" и накопила долг более 30 млн рублей. В связи с тем, что задолженность не была погашена, ресурсоснабжающая организация вынуждена была обратиться в суд. На судебном заседании руководитель Губахинского района пытался оправдаться недостатком финансирования и обещал расплатиться после поступления бюджетных средств, но суд встал на сторону предприятия и обязал районную администрацию выплатить всю сумму долга. В соответствии с законодательством глава администрации был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" УК РФ. Во исполнение требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вместе с представителем взыскателя осуществил выезд по месту нахождения должника и составил акт описи и ареста 11 объектов, принадлежащих администрации, в частности газопроводов низкого и высокого давления протяженностью в сотни километров и нескольких нежилых помещений, расположенных в г. Губахе, общей стоимостью 16 млн 800 тыс. рублей. При проведении исполнительных действий по наложению ареста руководству также вручили требование о предоставлении договоров аренды муниципального имущества. Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение представителю организации-должника. Хранитель предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ, за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи или аресту. В настоящее время судебным приставом осуществляется сбор пакета документов для передачи имущества на торги.

Метки: в Пермском крае, Экономика, Деньги

Опубликовано: 14.06.2018 в 16:07 в рубрике - Радио Пермского края

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