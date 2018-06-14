В Пермском ТЮЗе - внеплановая премьера
В Пермском ТЮЗе - внеплановая премьера. "Колодец живым должен быть… Из его черпать надо, чтоб не застоялась вода, чтоб свежей была, - с этих слов начинается новый спектакль "Еще не вечер", который представили зрителю накануне. Поставил лирическую комедию по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева художественный руководитель театра, Народный артист РФ Михаилл Скоморохов, ему ассистирует Владимир Прозоров. "Спектакль адресован любопытной молодежи, взрослым, особенно тем, кому за… - всем, кому важен разговор о вневременных проблемах: о жизни и смерти, порядочности и любви, вечности и смысле жизни. Об этом лучше говорить негромко, с глазу на глаз. Именно поэтому спектакль "Еще не вечер" будет идти в театральном фойе, в камерной обстановке, где артисты максимально приближены к зрителю, - говорят в театре. После показа в Перми премьеру увидят в Добрянке и Звездном. А труппа Пермского ТЮЗА уйдёт на каникулы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми открылась «Школа спортивного волонтера»
100 лет назад убили Великого Князя Михаила Романова
Как Пермь отметит День России и День города
В Перми пройдет Фестиваль водных фонариков
Инспекторы ГИБДД поймали браконьера
«Автограффия»: В Перми распишут бочки из-под моторного масла
В День России запрещена продажа алкоголя
Плоггинг - новый мировой фитнес-тренд
«Внеплановая» премьера пермского ТЮЗа
6 миллионов россиян стали кандидатами в присяжные заседатели
Добавить комментарий: