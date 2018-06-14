В Пермском ТЮЗе - внеплановая премьера. "Колодец живым должен быть… Из его черпать надо, чтоб не застоялась вода, чтоб свежей была, - с этих слов начинается новый спектакль "Еще не вечер", который представили зрителю накануне. Поставил лирическую комедию по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева художественный руководитель театра, Народный артист РФ Михаилл Скоморохов, ему ассистирует Владимир Прозоров. "Спектакль адресован любопытной молодежи, взрослым, особенно тем, кому за… - всем, кому важен разговор о вневременных проблемах: о жизни и смерти, порядочности и любви, вечности и смысле жизни. Об этом лучше говорить негромко, с глазу на глаз. Именно поэтому спектакль "Еще не вечер" будет идти в театральном фойе, в камерной обстановке, где артисты максимально приближены к зрителю, - говорят в театре. После показа в Перми премьеру увидят в Добрянке и Звездном. А труппа Пермского ТЮЗА уйдёт на каникулы.