В Перми открылась «Школа спортивного волонтера»

"Школа спортивного волонтера" открылась в предметно-языковой школе "Дуплекс". Организован образовательный практикум для людей, готовых помочь в организации Пермского международного марафона. Три дня профессиональные спортсмены и тренеры, участники международных марафонов в Бостоне и Нью-Йорке, представители волонтёрских организаций города, руководители студий творческого развития, профессиональные художники, коучи и тьюторы будут делиться секретами достижения успеха и расскажут, как стать настоящим волонтёром. Набор добровольных помощников на Пермский международный марафон, который пройдет в нашем городе 8 и 9 сентября, продолжается. Вся информация на специальном сайте, - напомнила директор школы "Дуплекс", руководитель набора волонтеров к Пермскому международному марафону Галина Григоренко.

Галина Григоренко, директор школы "Дуплекс", руководитель набора волонтеров к Пермскому международному марафону: "Школа спортивного волонтера" пройдет 13-15 июня по адресу Толмачева, 17. Что мы здесь будем делать? Мы будем организовывать мастер-классы от опытных волонтеров города и России. Волонтеры смогут познакомиться друг с другом, пройти тренинги на образование команд, деловое общение. Также будет проходить мастер-класс по созданию брендовых футболок, для того, чтобы отличаться от других, чтобы люди знали, к кому можно обратиться. И также будет представлен опыт от бегунов и волонтеров со всего мира. Познакомимся с функционалом, что нужно будет делать на марафоне. Пройдемся по трассе, может быть, пробежимся, конкретно постоим в тех местах, где будут находиться волонтеры, и что они будут там делать, тоже это проиграем".

Кстати сказать, полученные знания и умения участники "Школы спортивного волонтёра" смогут применить уже 16 июня, когда состоится благотворительный забег "На одном дыхании".