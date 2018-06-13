100 лет назад убили Великого Князя Михаила Романова
В Прикамье в эти дни проходят мероприятия, посвящённые 100-летию гибели Великого князя Михаила Романова в Перми. Одним из центральных событий станет открывшаяся сегодня в Органном зале международная конференция «Пермская ссылка Великого Князя Михаила Александровича и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 года», в которой участвуют эксперты из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, представители Русской православной церкви, Дома Романовых и семьи Джонсонов.Как отметил, приветствуя участников форума глава Прикамья Максим Решетников, это важная страница в истории региона. Поэтому также важно, чтобы жители региона знали свою историю, для этого в крае планируется провести много просветительских мероприятий, рассчитанных на самую широкую аудиторию.
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