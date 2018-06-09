В Перми пройдет Фестиваль водных фонариков. Гостей ждут огненно-пиротехническое шоу, живая музыка скрипки и саксофона и "горячая линия" смс-сообщений для признаний в любви. "Главным действом праздника станет спуск на воду тысячи фонариков, которые, согласно древней легенде, исполняют самые сокровенные желания", - говорят организаторы. Участвовать в фестивале может каждый. Фестиваль водных фонариков пройдет с 9 по 10 июня на Мотовилихинском пруду. Вход свободный, без возрастных ограничений. Начало - в 21.00