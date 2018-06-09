Инспекторы ГИБДД поймали браконьера

В Очере местный житель подозревается в незаконном вылове рыбы. При выполнении служебных обязанностей сотрудники ДПС ГИБДД остановили легковой автомобиль под управлением 49-летнего водителя. В ходе осмотра машины в багажнике были обнаружены запрещенные орудия лова и рыба в количестве 210 штук. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания. В настоящее время причиненный материальный ущерб в размере 5 тысяч рублей подозреваемый возместил в полном объеме.