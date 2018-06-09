Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← «Автограффия»: В Перми распишут бочки из-под моторного масла

В Перми пройдет Фестиваль водных фонариков →

Инспекторы ГИБДД поймали браконьера

рыба

В Очере местный житель подозревается в незаконном вылове рыбы. При выполнении служебных обязанностей сотрудники ДПС ГИБДД  остановили легковой автомобиль под управлением 49-летнего водителя. В ходе осмотра машины в багажнике были обнаружены запрещенные орудия лова и рыба в количестве 210 штук. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания. В настоящее время причиненный материальный ущерб в размере 5 тысяч рублей подозреваемый возместил в полном объеме.

Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия

Опубликовано: 09.06.2018 в 17:39 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

«Автограффия»: В Перми распишут бочки из-под моторного масла

В День России запрещена продажа алкоголя

Плоггинг - новый мировой фитнес-тренд

«Внеплановая» премьера пермского ТЮЗа

6 миллионов россиян стали кандидатами в присяжные заседатели

Девятая пятница по Пасхе - Главный местный праздник Соликамска

В Чайковском - закрытие фестиваля искусств им. Кабалевского

Подростков Прикамья познакомят с миром профессий

«Умный спорт»: аналогов нет

Жителя Куеды отправили в тюрьму за хищение топлива


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Автограффия»: В Перми распишут бочки из-под моторного масла

В Перми пройдет Фестиваль водных фонариков →

Обратите внимание

в Перми

Как Пермь отметит День России и День города

Праздничная программа на эспланаде, посвященная 295-летию Перми, начнется в 12:00 и продлится до 22:00.
09.06.2018 в 18:05

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

В Перми пройдет Фестиваль водных фонариков

Гостей ждут огненно-пиротехническое шоу, живая музыка скрипки и саксофона и спуск на воду фонариков.
09.06.2018 в 17:52

Метки: в Перми, Общество

«Ночь в архиве» посвятили автомобилям

Главной тематикой архивной «Ночи» стала история и эволюция автомобильной жизни Перми.
09.06.2018 в 17:19

Метки: в Перми, Культура, Общество

Прочитал сам – передай другому: Детский буккроссинг в Перми

В Перми заработал детский буккроссинг на улице Кронштадтская, 35.
09.06.2018 в 16:55

Метки: в Перми, Культура, Общество

Как пермяки отметили Всемирный день вязания

В библиотеке им. Пушкина прошел вязальный флешмоб. Все желающие вязали одежду для детей, рожденных раньше срока.
09.06.2018 в 16:33

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

6 миллионов россиян стали кандидатами в присяжные заседатели

Непрофессиональные арбитры будут рассматривать дела не только в судах высшей инстанции, но и в районных, и в городских.
08.06.2018 в 15:21

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, В России

Как Денис Шведов покорил любимую малосольными огурцами

Читайте в свежем номере газеты Эфир!
08.06.2018 в 08:51

Метки: В России, СМИ, Кино, Анонс

Стартовала продажа билетов на решающий матч

Отборочный матч к Чемпионату мира по гандболу 2019 года между мужскими командами России и Чехии пройдет в Перми 12 июня.
07.06.2018 в 17:04

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Ушки на макушке: физические наказания и школьный буллинг

Что делать, если ребенка травят в школе?
07.06.2018 в 15:04

Метки: в Перми, В России, Общество

Где предпринимателю получить кредит под 6% годовых

Центральный банк России разослал очередную памятку по финансовой грамотности.
06.06.2018 в 11:09

Метки: в Перми, В России, Экономика, Деньги

Лента новостей RSS каналы

Как Пермь отметит День России и День городаКак Пермь отметит День России и День города

В Перми пройдет Фестиваль водных фонариковВ Перми пройдет Фестиваль водных фонариков

Инспекторы ГИБДД поймали браконьераИнспекторы ГИБДД поймали браконьера

«Ночь в архиве» посвятили автомобилям«Ночь в архиве» посвятили автомобилям

Прочитал сам – передай другому: Детский буккроссинг в ПермиПрочитал сам – передай другому: Детский буккроссинг в Перми

Как пермяки отметили Всемирный день вязанияКак пермяки отметили Всемирный день вязания

Чем удивлял пермяков Красноярский театр куколЧем удивлял пермяков Красноярский театр кукол

Баскетбольный турнир «Кубок Победы» посетит особый гостьБаскетбольный турнир «Кубок Победы» посетит особый гость

«Автограффия»: В Перми распишут бочки из-под моторного масла«Автограффия»: В Перми распишут бочки из-под моторного масла

Лесные пожарные Прикамья состязались за звание лучшегоЛесные пожарные Прикамья состязались за звание лучшего

В Оханске полицейские спасли на пожаре семьюВ Оханске полицейские спасли на пожаре семью

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

«Умный спорт» в школах, дворах и парках«Умный спорт» в школах, дворах и парках

В День России запрещена продажа алкоголяВ День России запрещена продажа алкоголя

В Пермь съехались набираться опыта законодатели со всего ПФОВ Пермь съехались набираться опыта законодатели со всего ПФО

Плоггинг - новый мировой фитнес-трендПлоггинг - новый мировой фитнес-тренд

Телевидение - болезнь на всю жизньТелевидение - болезнь на всю жизнь

Сердце, которое видно из космосаСердце, которое видно из космоса

В Перми открыли памятник Георгию БурковуВ Перми открыли памятник Георгию Буркову

«Восточные ворота» Перми закроют на сутки«Восточные ворота» Перми закроют на сутки

9 и 11 июня в центре Перми перекроют движение9 и 11 июня в центре Перми перекроют движение

Владимир Спиваков выступит на новой эспланаде в 2019 годуВладимир Спиваков выступит на новой эспланаде в 2019 году

Что можно без проблем приготовить в дачных условияхЧто можно без проблем приготовить в дачных условиях

На экране - Чемпионат мира по футболу FIFA - 2018На экране - Чемпионат мира по футболу FIFA - 2018

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную