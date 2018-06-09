Как Пермь отметит День России и День города

12 июня праздник на эспланаде продлится весь день. Праздничная программа на эспланаде, посвященная 295-летию Перми, начнется в 12:00 и продлится до 22:00. Сцена у Театра-Театра превратится в Площадь искусств, а у монумента «Героям фронта и тыла» начнут работу сразу несколько фестивалей разного формата.

В честь юбилея города в Перми подготовлена масштабная программа центральных мероприятий, рассчитанных на любой возраст и вкус. 12 июня городская эспланада превратится в праздничный «город» со своими площадями, улицами и аллеями, каждая из которых будет посвящена какой-то тематике. Все площадки объединит концепция события «Пермь. Без пяти – триста», отражающая развитие современного города на пути к 300-летию.

Так, пространство у Театра-Театра в этот день превратится в Площадь искусств, на которой с 12:00 до 22:00 будут представлены различные жанры и виды искусства: Всемирный фестиваль уличного кино, программы от Пермского академического Театра-Театра и театра «Балет Евгения Панфилова», насыщенный цирковой блок, современная танцевальная программа и многое другое. Сценический комплекс в этом году будет исполнен в стилистике античного храма и станет довольно масштабным, его возведение на эспланаде уже началось. Завершится программа на главной сцене выступлением приглашенного гостя – певицы Ёлки, её концерт начнется в 21:00.

Параллельно с программой на главной сцене свою работу начнут и фестивали, которые расположатся у монумента «Героям фронта и тыла». Все желающие смогут найти себе занятие по душе. Ближе к улице Ленина начнет свою работу фестиваль молодежных увлечений «Структура», у монумента «Героям фронта и тыла» соревновательную программу представят уличные танцоры со всей страны в рамках чемпионата по уличным танцам «Все стили в силе», искусством работы по металлу удивят кузнецы X фестиваля «Горнило Сварога», на малой сцене начнется шоу мыльных пузырей, а ближе к улице Петропавловской откроется Парк развлечений для детей разных возрастов.

Для любителей активного досуга начнет работу фестиваль спорта, в рамках которого можно будет не только посмотреть показательные выступления от боевых искусств до автомобильного спорта, но и самому принять участие – сдать нормы ГТО, сыграть с друзьями в лазертаг или шахматы, и многое другое.

Особенно ярким обещает стать карнавальное шествие «Пермское яркое», ведь в этом году наряду с профессиональными артистами и творческими коллективами в нем примут участие и сами горожане – участники присоединятся к «коробкам» «Пермь чудесная» и «Пермь семейная». Первая представит людей, которые способны творить настоящие чудеса – спасать жизни детей со смертельно опасными заболеваниями, вторая – разные и не похожие друг на друга семьи города и края, которые сами подготовят свои костюмы, чтобы стать участниками карнавала. Также в числе карнавальных «коробок» будут «Пермь индустриальная», «Пермь гостеприимная», «Калина-Малинка» и «Пермское яркое». Впервые карнавальное шествие пройдет в вечернее время и стартует в 18:00 от ЦУМа.

Завершится праздник 10-минутным фейерверком, который будет запущен с расформированной военной части «Красные казармы». Для зрителей будут оборудованы площадки: Комсомольская площадь, площадь у ДК им. Солдатова, площадь Карла Маркса. На этих местах будет обеспечен не только комфортный просмотр яркого шоу, но и звуковое сопровождение салюта.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные 295-летию города, пройдут в концепции «Пермь. Без пяти – триста». Официальный хэштег событий – #ПЕРМЬ295. Узнать последние новости можно в официальной группе «Вконтакте». Праздничные мероприятия проходят в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».