«Автограффия»: В Перми распишут бочки из-под моторного масла

Пермские художники 9 июня будут рисовать граффити на бочках из-под моторного масла. Такое задание нужно будет выполнить участникам фестиваля "Автограффия". Провести событие придумали владельцы группы компаний "АвтоМоё". Художники должны представить эскиз граффити на автомобильную тему: автомобили, ретро-автомобили, дороги и т. д. Рисунки нужно будет наносить на бочки высотой 88 см и диаметром 58 см, в них хранилось по 200 литров моторного масла. Организаторы планируют набрать 6-8 команд-участников. Работать художники будут с 12:00 до 17:00 возле автомолла "Автомобили" на ул. Островского, 72. Итоги конкурса подведут в 18:00. Три автора лучших рисунков получат призы от организаторов. Затем в бочки с нанесёнными граффити насыплют землю и посадят в неё цветы. Временно они останутся на территории автомолла, а затем их выставят на прогулочной зоне набережной Камы.