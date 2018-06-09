В День России запрещена продажа алкоголя
Во вторник 12 июня в Перми будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Ограничения вводятся в целях охраны здоровья, обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий в честь Дня города и Дня России. В этот день в Перми будет запрещена розничная продажа крепкого алкоголя, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Если предприятия торговли нарушат запрет - им грозят штрафы. Для должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических - от 30 до 40 тысяч рублей.
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