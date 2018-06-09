В Перми начнут проводить необычные занятия - плоггинг. Во время бега их участники будут собирать мусор в городе. Первая встреча пройдёт 15 июня. Плоггинг - новый мировой фитнес-тренд, который совмещает здоровый образ жизни и заботу об экологии. На пробежку плоггеры берут с собой небольшой пакет, в который собирают найденные по дороге отходы. Такие тренировки несут особенную нагрузку, поскольку бег сопровождается выпадами и приседаниями для того, чтобы подбирать мусор. Первое Пермское Беговое сообщество вместе с участниками движения защиты малых рек "Слушай соловья" подобрали маршруты для плоггинга. Они проходят вдоль рек Большая Ива и Данилиха. Организаторы также отметили ближайшие к маршрутами контейнеры для пластика.

15 июня в 19:30 все желающие могут поучаствовать в первом пермском плоггинге. Начнётся маршрут по адресу Серебрянский проезд, 19. Участникам нужно взять с собой перчатки, пакет-"майку", лёгкий перекус в контейнере без одноразовой упаковки, полотенце для рук. Те, кто хочет самостоятельно заниматься бегом и собирать мусор в долинах пермских рек, могут обратиться за советом к организаторам. Они подскажут маршруты, по которым лучше бегать плоггерам.