«Внеплановая» премьера пермского ТЮЗа

Пермский Театр юного зрителя активно завершает свой 54 сезон. В июне труппа ТЮЗа едет на Фестиваль молодежных театров, который приурочен к празднованию Пушкинского дня России и к Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии в Михайловском. А следом наши тюзовцы примут участие в международном театральном фестивале под открытым небом - Толстой Weekend. 13 июня Пермский ТЮЗ приготовил своим зрителям сюрприз. В июньской афише появилась "внеплановая" премьера. А приоткрыл занавес "тайны" в эксклюзивном интервью Елене Красных художественный руководитель Театра юного зрителя Михаил Скоморохов.

Пермский ТЮЗ приближается к закрытию сезона, но в июне предстоят ещё небольшие гастроли и предпоказ премьеры, которая состоится в будущем сезоне. Давайте познакомим слушателей радио - самые ближайшие ваши планы на июнь?

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Театра юного зрителя:

- Дело в том, что наш театр загодя начал готовиться к большому празднику. Это будет большой праздник, хотя официально это не юбилей. 55 лет театру будет в следующем году, и в следующем году с мая по октябрь нам будут выделены деньги на ремонт. Мы очень рады, поскольку мы его очень ждали, мы сделаем реконструкцию зала и поставим новые кресла, чтобы к 4 декабря 2019 года у нас была обновленная сцена и зрительный зал. Мы откроем сезон не раньше конца октября, а летом мы должны где-то работать ездить. Вот для этих целей я запустил внеплановый спектакль по пьесе Дударева "Вечера", в котором заняты ведущие и заслуженные артисты старшего поколения. А сам спектакль будет называться "Еще не вечер" и это уже наша интерпретация. Ведущие артисты театра заняты в спектакле: Ирина Сахно, Валерий Серегин, Вячеслав Тимошин, Николай Фурсов. Для них эта работа очень дорога.

-Как давно была поставлена эта пьеса?

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Театра юного зрителя:

- Пьеса прошла 20 лет назад по всей стране и ее ставили все театры. Материал не новый, но на сегодняшний день эта тема очень созвучна о том, как люди доживают свою жизнь. И вот найдя поддержку в заброшенной деревне, где осталось три дома, история о том, как три жителя объединяются и как сдружились. Несмотря на разные характеры и интересы в жизни, их соединяет это все в одну семью. Об этом вся история, она о том, что надо достойно прожить свой отпущенный срок.

-Спектакль будет играться в фойе театра?

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Театра юного зрителя:

- Это камерный спектакль, поэтому играть мы его будем в фойе и будем возить на небольшие сцены. В середине июня мы свозим его на две площадки и сыграем в Добрянке и в Звездном, и один общественный просмотр мы сделаем здесь. А осенью мы его порепетируем и выйдем с радостью на нашего пермского зрителя, для кого мы этот спектакль делаем.

-В самое ближайшее время будут фестивали?

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Театра юного зрителя:

- Одна группа уже улетела в Петербург, оттуда во Псков, а там уже в Михайловское, на родину Пушкина. Нас пригласили со спектаклем "Мертвые души", там пушкинские спектакли и друзей Пушкина. Мы с радостью едем на этот фестиваль и играем 7 июня. А 8 мы переезжаем в Ясную Поляну и играем на Толстовском фестивале, где будем играть "Отрочество". Поэтому в этом году поклониться есть возможность могилам великих русских классиков, таких как Пушкин и Толстой. Мы сможем побывать в музее, посмотреть и познакомиться, а также посмотреть, что играют другие театры.

-По традиции вы завершаете сезон театральной ночью.

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Театра юного зрителя:

- Да. Сезон закроется 3 июля премьерой спектакля "Гришка Вольт" современного драматурга Светланы Баженовой и поставит его молодой талантливый режиссер, известный по спектаклям "Ты снова бог" и "Холодное сердце". Этот режиссер и его команда из Москвы работают над этим спектаклем для старших подростков. Это история смешная, трогательная и очень пронзительная. Кроме того, новый сезон мы откроем еще одной премьерой. Это Дмитрий Заболотский, который с радостью взялся за работу. Пьеса составлена по мотивам произведений Тургенева, в основе которой "Первая любовь". Мы активно завершаем сезон и два спектакля выпустим к середине июня и в начале июля, затем уйдем в отпуск с 10 июля, и тремя премьерами откроем наш юбилейный 55-й сезон. Поэтому это большая радость для зрителей.