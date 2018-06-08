В Чайковском - закрытие фестиваля искусств им. Кабалевского

В Чайковском сегодня и завтра пройдет закрытие XIII фестиваля искусств имени Д. Б. Кабалевского "Наш Пермский край", а также состоится VII Фестиваль уличных театров. В течение двух дней на центральных улицах города пройдут концерты, торжественное чествование победителей фестиваля, новаторские и классические представления, перформансы, мастер-классы сценического искусства, интерактивные игры. В событии примут участие более 1200 одаренных детей из 48 территорий края и более 500 юных чайковцев. Заключительный праздник начнется в 15 часов на Аллее Славы открытием интерактивного фестивального городка «Мечта». Мероприятия организованы также во дворце Молодежи, на площади К.Маркса, где завтра в 13 часов будет дан старт ХIV фестиваля искусств «Наш Пермский край» им. Д. Б. Кабалевского.