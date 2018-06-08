Подростков Прикамья познакомят с миром профессий

Второй год подряд подростки из разных уголков Пермского края, нуждающиеся в социальной поддержке, знакомятся с миром профессий и становятся на один день их частью. Сегодня в Перми состоится Краевой фестиваль профессий добра «Твоя мечта – твое будущее», ориентированный на поиск интересов подростков и на содействие в их профессиональном самоопределении. Мероприятие поможет более 100 ребятам в возрасте от 9 до 16 лет обрести уверенность в выборе дальнейшего образовательного и профессионального пути. Все участники Фестиваля познакомятся с представителями разных профессий (повар, журналист, кузнец, работник печатного цеха, кинолог, парикмахер, плотник и другие), и научатся их деятельности на рабочем месте в формате мастер-класса. В программе мероприятия также планируется деловая интерактивная игра и творческий концерт. Участники Фестиваля – это подопечные краевой реабилитационной программы «На пути героя» из 25 муниципальных образований Прикамья. Краевой фестиваль профессий добра пройдет с 11 до 17 часов на базе Культурного центра ГУ МВД России по Пермскому краю по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 20 (с 12.30 до 15 часов запланированы выездные мастер-классы).