Подростков Прикамья познакомят с миром профессий
Второй год подряд подростки из разных уголков Пермского края, нуждающиеся в социальной поддержке, знакомятся с миром профессий и становятся на один день их частью. Сегодня в Перми состоится Краевой фестиваль профессий добра «Твоя мечта – твое будущее», ориентированный на поиск интересов подростков и на содействие в их профессиональном самоопределении. Мероприятие поможет более 100 ребятам в возрасте от 9 до 16 лет обрести уверенность в выборе дальнейшего образовательного и профессионального пути. Все участники Фестиваля познакомятся с представителями разных профессий (повар, журналист, кузнец, работник печатного цеха, кинолог, парикмахер, плотник и другие), и научатся их деятельности на рабочем месте в формате мастер-класса. В программе мероприятия также планируется деловая интерактивная игра и творческий концерт. Участники Фестиваля – это подопечные краевой реабилитационной программы «На пути героя» из 25 муниципальных образований Прикамья. Краевой фестиваль профессий добра пройдет с 11 до 17 часов на базе Культурного центра ГУ МВД России по Пермскому краю по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 20 (с 12.30 до 15 часов запланированы выездные мастер-классы).
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
«Умный спорт»: аналогов нет
Жителя Куеды отправили в тюрьму за хищение топлива
Пермякам прочтут лекцию о глобальном потеплении
С верой в сердце и молитвой на устах
«WorkFest»: первый фестиваль работодателей и молодежи
Фанаты бездорожья считали Ординские ухабы
Большие гастроли: В Пермь приехал театр кукол из Красноярска
Петр Белый: От «Русского бедного» до «Точки на горизонте»
Пермские связисты вернулись из двухдневного автопробега
В Александровском районе приостановлена деятельность водозабора
Добавить комментарий: