Девятая пятница по Пасхе - Главный местный праздник Соликамска

Фестиваль «Девятая пятница по Пасхе» - ежегодный главный местночтимый праздник будет проходить с 8 по 10 июня в Соликамске. Он начнется с Епархиального фестиваля православных песнопений, уникального для Пермского края события, призванного сохранять и развивать певческую православную культуру. Фестиваль начнется cегодня в 14.00 в Свято-Троицком соборе. Также состоится крестный ход со святынями Соликамской епархии, и будет организован свободный доступ к иконе Николая Чудотворца. Все три дня с 8 по 10 июня гости праздника смогут посетить залы краеведческого музея, подняться на Соборную колокольню и посетить торговую ярмарку на Воскресенской площади. 10 июня с 12.00 до 18.00 на территории центрального городского сквера и Воскресенской площади гостей ждет «Съезжий праздник». На «Площади Мастеров» будут представлены работы мастеров декоративно-прикладного творчества, на территории краеведческого пройдет квест «Тайны Девятой Пятницы», а сцена на Воскресенской площади порадует концертной программой с участием коллективов из Пермского отделения Российского фольклорного союза.