«Умный спорт»: аналогов нет
Администрация Перми начала реализацию проекта «Умный спорт», аналогов которому еще нет в других регионах. Основная цель проекта – создать необходимые условия и привлечь к систематическим занятиям спортом пермяков всех возрастов. Чтобы проект работал на основную цель, администрация Перми начала развивать три модели спортивной занятости – «Школа спорта», «Спорт в городе» и «Спортивный двор». В рамках каждой модели пермяки получают возможность заниматься спортом совершенно бесплатно. Планируется, что две последние модели начнут свою работу во второй половине июня. Что касается модели «Школа спорта», то она уже активно работает. На сегодняшний день в проекте участвует 7 школ в разных районах города: школа дизайна «Точка», «Мастерград», школы №12, №32, №79, №94 и №102. Сегодня в них пройдет День открытых дверей.
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