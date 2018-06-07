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← Пермякам прочтут лекцию о глобальном потеплении

Жителя Куеды отправили в тюрьму за хищение топлива

камаз

В Чайковском суд вынес приговор двум жителям Куеды. Они признаны виновными в покушении на кражу из нефтепровода. Сотрудники полиции задержали злоумышленников в декабре прошлого года при попытке слива дизельного топлива через несанкционированную врезку. Один из них должен был сливать топливо из нефтепродуктопровода в заранее приготовленную емкость, а его подельник наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц ил автотранспорта своевременно предупредить об опасности соучастника. Суд приговорил 49-летнего виновного к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его подельнику назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Метки: в Пермском крае, Преступления

Опубликовано: 07.06.2018 в 14:45 в рубрике - Радио Пермского края

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