Жителя Куеды отправили в тюрьму за хищение топлива

В Чайковском суд вынес приговор двум жителям Куеды. Они признаны виновными в покушении на кражу из нефтепровода. Сотрудники полиции задержали злоумышленников в декабре прошлого года при попытке слива дизельного топлива через несанкционированную врезку. Один из них должен был сливать топливо из нефтепродуктопровода в заранее приготовленную емкость, а его подельник наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц ил автотранспорта своевременно предупредить об опасности соучастника. Суд приговорил 49-летнего виновного к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его подельнику назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.