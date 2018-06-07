Пермякам прочтут лекцию о глобальном потеплении

В Музее пермских древностей прочтут лекцию о глобальном потеплении. Лекторий Музея приглашает на разговор о важной проблеме, которая влияет на жизнь людей на Земле. Прочтет лекцию магистр биологии, председатель Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов. Он расскажет, кого уже коснулось глобальное потепление, и кто пострадал от этого процесса. На лекции вы сможете приобщиться к культуре северных народов, почувствуете, как уязвим человек перед лицом природы, а также узнаете о тех, кому не все равно, что происходит с экологией в Пермском крае.

Юрий Хохлов работал на Чукотке, руководил российско-американским проектом по изучению жизни аборигенов Берингова пролива и узнал многое из того, о чем не хотят думать люди, живущие одним днем. Начало лекции «Глобальное потепление глазами очевидцев» сегодня в 19:00. Вход свободный. Предварительная регистрация по телефону: 212-56-57.