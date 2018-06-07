С верой в сердце и молитвой на устах
Традиционный крестный ход с явленным образом святителя и чудотворца Николая состоится сегодня из села Кыласово в Кунгур. В 8 часов утра начнется божественная литургия в храме во имя святителя Николая, села Кыласово. А в 11 часов паломники отправятся в путь. В 17 часов запланирована встреча крестного хода у поклонного креста на Соборной площади в Кунгуре, где и состоится молебен. Вечерня служба начнется в кунгурском Свято-Никольском храме в 18 часов.
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