«WorkFest»: первый фестиваль работодателей и молодежи
Первый фестиваль работодателей и молодежи «WorkFest» состоится сегодня на базе Пермской краевой библиотеки имени Горького. Организатором фестиваля является Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-уральский институт экономики и права». Целью фестиваля является повышение осведомленности молодежи о возможностях трудоустройства, установления коммуникаций между работодателями и выпускниками образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и школ. К участию в фестивале приглашаются студенты, учащиеся и школьники.
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