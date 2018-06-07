«WorkFest»: первый фестиваль работодателей и молодежи

Первый фестиваль работодателей и молодежи «WorkFest» состоится сегодня на базе Пермской краевой библиотеки имени Горького. Организатором фестиваля является Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-уральский институт экономики и права». Целью фестиваля является повышение осведомленности молодежи о возможностях трудоустройства, установления коммуникаций между работодателями и выпускниками образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и школ. К участию в фестивале приглашаются студенты, учащиеся и школьники.