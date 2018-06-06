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← Большие гастроли: В Пермь приехал театр кукол из Красноярска

Фанаты бездорожья считали Ординские ухабы

Орда

В Орде прошла традиционная гонка по бездорожью "Ординский ухаб".  33-я по счёту гонка off-road, проходящая в пойме реки Сухая Орда, собрала более сотни участников из Прикамья, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и Кировской области, а также несколько тысяч зрителей. Соревнования внедорожников проходили в классах "Стандарт", "Спорт" и "Суперспорт". А прошедшие накануне дожди сделали трассу ещё более сложной - пилотам требовалось максимальное умение, чтобы удержать автомобиль. Все заезды завершились безоговорочной победой модернизированных автомашин марки УАЗ. В классе "Стандарт" победа досталась Алексею Нецветаеву из Очерского района, в "Спорте" быстрее всех с трассой справился Александр Терехин из Кунгурского района, а в "Суперспорте" не было равных Владимиру Иванову из Верещагино.

 

Метки: в Пермском крае, Спорт, Общество

Опубликовано: 06.06.2018 в 17:29 в рубрике - Радио Пермского края

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