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Большие гастроли: В Пермь приехал театр кукол из Красноярска
В Пермь приехали артисты театра кукол из Красноярска. В течение ближайших четырех дней они покажут свои лучшие постановки, созданные за последние несколько лет. Всего во время своих первых гастролей на пермской сцене артисты покажут 4 постановки, рассчитанные на малышей от 1 года, младших школьников и взрослую аудиторию. Есть в гастрольном афише и гордость красноярской труппы - спектакль «Иван Царевич и Серый волк», созданный в технике китайского театра теней. В свою очередь пермские артисты отправились покорять красноярскую публику. Обменные выступления коллективов проходят в рамках федерального проекта «Большие гастроли».
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