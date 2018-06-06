Большие гастроли: В Пермь приехал театр кукол из Красноярска

В Пермь приехали артисты театра кукол из Красноярска. В течение ближайших четырех дней они покажут свои лучшие постановки, созданные за последние несколько лет. Всего во время своих первых гастролей на пермской сцене артисты покажут 4 постановки, рассчитанные на малышей от 1 года, младших школьников и взрослую аудиторию. Есть в гастрольном афише и гордость красноярской труппы - спектакль «Иван Царевич и Серый волк», созданный в технике китайского театра теней. В свою очередь пермские артисты отправились покорять красноярскую публику. Обменные выступления коллективов проходят в рамках федерального проекта «Большие гастроли».