Петр Белый: От «Русского бедного» до «Точки на горизонте»

Музей современного искусства PERMM приглашает познакомиться с персональной выставкой петербуржского художника Петра Белого, хорошо знакомого пермякам по выставке "Русское бедное". Новой композицией "Точка на горизонте" музей продолжает серию событий, посвященных грядущему десятилетнему юбилею этого культурного проекта. Проходит выставка при поддержке министерства культуры Пермского края.

"Сны вахтерши", проект "Тишина", "Библиотека Пиноккио" - работы Петра Белого необычны, как и сами названия. Две последних знакомы пермскому зрителю, и они вошли в нынешнюю экспозицию. В целом, "Точка на горизонте" представляет собой комбинацию из 15 авторских инсталляций, расположенных на двух этажах музея. О новой композиции рассказала куратор выставки, арт-директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.

Наиля Аллахвердиева, арт-директор музея современного искусства PERMM: "Это первая большая ретроспектива художника. Работы Петра мы видели на огромном количестве выставок в стране и за рубежом, но такая возможность увидеть их вместе - это важное событие. Для нас эта выставка не только признание в любви к художнику, но и повод рассказать о нашей прекрасной коллекции, которая появилась, в том числе, благодаря выставке "Русское бедное". Представлены работы 15-летнего периода, это достаточно большой срок. Первая инсталляция называется "Сны вахтерши" и она была создана в 2003 году, с нее и начинается вход. Каждая работа является толчком для интерпретации и для фантазии, и она погружена в некое другое измерение. Эта точка на горизонте важна как метафора всего, что вы видите на этой выставке. Первоначально выставка должна была называться "Материал", это сущностная категория для художника, потому что в каждой работе идет разговор о материале и о подменах, связанных с этим материалом. Материал не всегда изображает сам себя, а изображает нечто другое. У нас есть шлягеры, которые знает пермский зритель, как например "Библиотека Пиноккио". Мы ее выставляли много раз, но она впервые выставлена правильно. Она должна идти вдоль коридора и человек, проходящий через библиотеку, должен через эту структуру проходить. Это церемониальный вход на эту выставку".

Петр Белый - знаковый для музея современного искусства художник, в коллекции музея находятся три его работы. Материалы, которые использует автор, самые обычные: гвозди, доски, дерево, картон, ключи от замков и настольные лампы. Однако, в представлении Петра Белого, из тысячи ключей складываются 7 чудес света, увиденные во сне вахтершей, а из гвоздей - арабские письмена. Кроме того, большое внимание автор уделил свету в новой экспозиции.

Петр Белый, художник: "Идея такой выставки зрела давно. Моя карьера начиналась здесь в Перми с проекта "Русское бедное", где я поменял масштаб на грандиозный и отошел от традиционных форм живописи, скульптуры и графики, сдвинулся в сторону инсталляции. Инсталляции первого этажа более проверенные, которые я показывал в разных музеях, многие из которых постоянно существуют в коллекциях русских и иностранных музеев. Второй этаж более экспериментальный, это то, о чем я сейчас размышляю и где я отошел от создания прямых историй, и здесь уже больше даю зрителю больше самому размышлять".

Рядом с инсталляцией, где есть специальная техника разбрызгивания краски, Петр Белый рассказал:

"Инсталляция называется "Пауза", изначально она посвящена России, которую я воспринимал как машину по уничтожению людей. Зритель входит внутрь объекта и начинает ощущать, что эти пилы могут работать и уничтожать все живое вокруг. В данном случае я изобрел специальный механизм для разбрызгивания краски на стены. Здесь вы видите две части: белые брызги на черном фоне и черные брызги на белом фоне. Когда мы сюда в первый раз приехали, то мы думали о том, чтобы второй зал сделать более серьезным, черно-белым, мрачным. Мое отличие как художника в том, что я меняю материалы. Я пытаюсь найти взаимодействие между материалом и идеей. Я использую игровой момент, где я просто смотрю на гвозди, бросаю их и провожу всевозможные эксперименты, которые приводят к очень простому решению".