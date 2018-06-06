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Пермские связисты вернулись из двухдневного автопробега
Пермские связисты благополучно вернулись из двухдневного автопробега. Встреча проходит в эти минуты в медиа-клубе ГТРК «Пермь». За два дня состоялись рабочие встречи с главами территорий и местными жителями в Осинском, Чайковском, БольшеСосновском и Оханском районах. Обсуждались проблемы доступности сотовой связи, широкополосного интернета, цифрового телевидения. Подобные рабочие поездки, организованные Союзом операторов связи Пермского края, проходят уже в 11 раз.
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