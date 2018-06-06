В Александровском районе приостановлена деятельность водозабора

Судебные приставы из-за угрозы массовых инфекционных заболеваний на 30 суток приостановили деятельность водозабора в Александровском районе. "Наказание" последовало сразу после проверки Роспотребнадзора. Подробности сообщила сотрудник УФССП отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю Юлия Юшкина.

Юлия Юшкина, сотрудник УФССП отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю:

- Сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенных ООО "Доверие" при осуществлении деятельности в области обеспечения населения поселка Луньевка г. Александровска Пермского края безопасной питьевой водой. В частности, организацией, эксплуатирующей водозабор, не проводится производственный лабораторный контроль за содержанием остаточного хлора в питьевой воде перед ее поступлением в распределительную сеть и производственный контроль за качеством питьевой воды, не обеспечивается соблюдение режима на территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения, допущено использование поверхностного водозабора в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта и т. д.

В связи с тем, что выявленные нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей, суд признал ООО "Доверие" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, и постановил приостановить деятельность водозабора на р. Луньва сроком на 30 суток. Исполнительный документ, подлежащий немедленному исполнению, поступил в отдел судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску УФССП России по Пермскому краю. Сотрудники службы вышли по месту нахождения организации-должника, вручили директору постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредили его об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и злостное неисполнение решения суда. В настоящее время деятельность водозабора приостановлена. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда.