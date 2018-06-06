В Перми отремонтируют ул. Сибирскую и Попова

До 1 сентября в Перми будут отремонтированы улицы Сибирская и Попова. Работы уже развернулись от ТЮЗа до педуниверситета и от Коммунального моста до Рынка. Недавно краевые власти сообщили, что за счет 97 млн рублей, сэкономленных при проведении госзакупок, появилась возможность уже в этом году дополнительно отремонтировать еще несколько прикамских дорог. В частности, в числе других объектов были названы и улицы в Перми – Попова и Сибирская, Революции и 25-го Октября, а также Героев Хасана и Коммунальный мост. Улицу Попова отремонтируют на участках от Монастырской до Петропавловской и от Пермской до Пушкина. На Сибирской же работы пройдут от Пушкина до Екатерининской. Исполнитель будет один его определят 25 июня. Не позднее 10 дней с подписания госконтракта ему нужно будет начать подготовку. Финальный срок завершения подряда – 31 августа 2018, а гарантию дорожные ремонтники должны будут дать трехлетнюю.