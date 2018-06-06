Зоопарк проводит День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья
Пермский зоопарк проводит сегодня акцию "День открытых дверей" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вход в зоопарк для участников свободный по предъявлению справки об инвалидности или удостоверения. Одними из посетителей сегодня станут представители Березовской районной организации Всероссийского общества инвалидов, для которых организована поездка. Часы работы зоопарка с 9 часов до 21 часа.
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