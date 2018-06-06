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Пермь готовится к 295-летию
В Перми продолжается подготовка к праздничным мероприятиям в честь 295-летия города Перми и Дня России. На улицах города начались работы по праздничному оформлению, они пройдут в несколько этапов.Ко Дню России и Дню города в Перми появятся флаговые конструкции с цветами российского флага. Всего будет установлено 19 стел и 36 флаговых конструкций с белым, красными и синими полотнами. Праздничное оформление охватит все районы города. Наиболее крупные конструкции разместят на открытых площадках в центральных частях районов: на Комсомольской площади и площади Карла Маркса, возле Органного зала, на кольце у Центрального рынка и на площади Гайдара. Фасады центральных зданий в районах города будут украшены флагами.Афиши с информацией о центральных мероприятиях, посвященных 295-летию города Перми, появятся на оборотной стороне стендов пешеходных маршрутов «Красной» и «Зеленой линии».
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