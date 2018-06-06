В Перми пройдет прямая линия по вопросам ЖКХ

Прокуратура города Перми проведет прямую линию по вопросам ЖКХ. В прямой линии примут участие представители прокуратуры города Перми, инспекции государственного жилищного надзора Пермского края и администрации города. Сегодня с 12:00 до 13:00 в call-центре города состоится прямая линия по вопросам эксплуатации и содержания общедомового имущества многоквартирных домов, ответственности организаций за некачественное содержание и обслуживание домов. Обращения принимаются по телефону 2-059-059.