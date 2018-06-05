В Перми начали работу «Отряды мэра». В программе летнего трудоустройства молодежи будет задействовано три тысячи ребят. Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми ежегодно оказывает содействие занятости молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. Занятость организована во всех районах города, а также на базе Дворца молодежи.Ежегодно количество участников трудовых отрядов увеличивается. Этим летом ребята будут трудиться по разным направлениям: благоустройство и озеленение территории города; социальная работа (волонтеры, вожатые, инспекторы ПДД, пожарные); обслуживание культурно-массовых мероприятий (аниматоры, гиды); курьерская работа; журналистское дело; типографское дело; вспомогательная работа (помощники библиотекарей, специалистов архивов) и другие. В этом году заметно выросло вознаграждение за трудовую деятельность – оно составляет около 1600 рублей. Ребятам предоставляется ланч-бокс, фирменная футболка и двухчасовые досуговые мероприятия: экскурсии, игры, просмотр фильмов, лекции. Трудятся ребята в течение трех часов.