Сезонное обострение: Цены на овощи бьют рекорды

Аналитики изучили, как изменились цены на продукты и другие товары на рынке столицы края за первый квартал этого года. Свинина, мясо индейки и куры в Перми подешевели. Цены на говядину, печень и мясные консервы, наоборот, выросли - от 2 до 9%,- сообщает Пермьстат. Рыба стала дороже. Больше всего выросли цены на солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы - до 7%.На рынке молока и молочной продукции цены выросли на 1–6%. Платить за подсолнечное и оливковое масло, маргарин, плавленый сыр и брынзу пермяки стали больше - цена на эти продукты выросла от 2 до 6%. Масло сливочное, а также твердый сыр, наоборот, подешевели на 1–2%.Подорожали хлеб и булочки на 1–3%. Снизились цены на макароны, все крупы, кроме пшена, а также муку и сухие завтраки. Овощи подорожали до 57%. Больше всего цена выросла на капусту. Подорожали фрукты. Кроме того, по сравнению с декабрем 2017 года тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг стали дороже на 2%. До 4% выросла стоимость медицинских услуг. А вот среднемесячная зарплата пермяков по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, по данным Пермьстата, увеличилась на 10,8% и составила 41 530 рублей.