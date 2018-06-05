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← Изношенность коммунальных сетей в крае доходит до 90%

Горе-родители задолжали по алиментам 4,5 миллиарда рублей

пристав

В Прикамье в рамках информационной акции "Судебные приставы - детям" составили "портрет" злостного неплательщика алиментов. А таковых на сегодняшний день более 15 тысяч. Задолжали горе-отцы и матери своим детям более 4 с половиной миллиардов рублей. Сообщила сотрудник УФССП отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю Юлия Юшкина.

Юлия Юшкина, сотрудник УФССП отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю:

"Образ классического алиментщика соответствует следующим параметрам: возраст 25-40 лет, образование среднее, доходы неофициальные. На территории края проживает 15 тысяч алиментщиков-мужчин, но в последние годы растет и число женщин, на которых возложена обязанность выплачивать алименты. Забота о брошенных ими детях ложится на плечи родственников, приемных родителей, опекунов или государство. В отношении горе-матерей возбуждено более 4 тысяч исполнительных производств. Самой строгой мерой, применяемой к должникам, остается привлечение к уголовной ответственности. В настоящий момент 42 человека получили реальные сроки. Общая задолженность алиментщиков составляет 4,5 млрд рублей. Проблема взыскания алиментов остается актуальной и имеет первостепенное социальное значение. УФССП России по Пермскому краю использует различные способы воздействия на нерадивых родителей, ведь каждое исполнительное производство направлено в первую очередь на защиту нарушенных прав ребенка. Для того, чтобы донести это до должников, сотрудники УФССП направляются за помощью к священнослужителям, устраивая алиментщикам встречи с ними. Выходят в рейды, напоминая о детях, нуждающихся в их поддержке. Чтобы визит не стал просто формальностью, служители Фемиды передают должникам рисунки их детей. В практике не редки случаи, когда приставы способствуют трудоустройству алиментщиков, оказывают им благотворительную помощь. Информационная акция, которая стартовала 28 мая, это своеобразное послание для тех, кто по каким-то причинам не желает помогать своей семье и не желает думать о собственном ребенке. "Их любовь невозможно купить, но детство можно лишь раз пережить" - таков лозунг проводимой информационной компании. Основной целью формирования нетерпимого отношения общества к алиментщикам-должникам является реальное оказание помощи детям".

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 05.06.2018 в 13:15 в рубрике - Радио Пермского края

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