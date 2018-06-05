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Изношенность коммунальных сетей в крае доходит до 90%

тепло

Итоги отопительного сезона и подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на совещании с участием заместителей глав городских округов и муниципальных районов. По официальным данным, количество аварий на инженерных сетях и объектах жилищно-коммунального хозяйства с 2017 года увеличилось на 27%. Это является следствием многолетней изношенности коммунальных сетей, влияния погодных условий и человеческого фактора. По словам зампреда правительства - руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальева, чрезвычайные ситуации, произошедшие в крае, носят локальный характер. В том числе, влияние на оперативность оказала двухуровневая система власти в муниципалитетах. В регионе выстроена система обмена информацией, связанной с нарушением функционирования системы ЖКХ. Все задействованные структуры предоставляют данные в установленные сроки, что позволяет специалистам РСТ оперативно предпринимать необходимые меры.

Антон Удальев, руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края: "Основная проблема - это изношенность сетей, причем изношенность порой доходит до 90%. Это не означает, что сетей вообще нет, это говорит о том, что износ сетей требует прокладывать новые сети, а не латать старые. Сейчас наши производственные мощности стали улучшаться и все операторы, которые владеют котельным и сетями, начали выполнять свои производственные программы, и благодаря этому мы надеемся в течение 2-3 лет процент изношенности снизить. Тем самым улучшиться качество теплоснабжения и уменьшится количество теплопотерь. Долги копятся у поставщиков тепла перед газоснабжающими организациями. Это заблуждение заключается в том, что жители не платят. Часть таких жителей составляет от 5% до 10%, и если провести сравнительный анализ общей задолженности населения и поставщика тепла, они несоизмеримы, причем не в пользу теплоснабжающих организаций. На сегодняшний день мы вырабатываем те меры, которые позволят обеспечивать оплату газа, причем ряд из них уже действенный, и на сегодняшний день мы пришли к тому, что нет того прироста долгов, который был в предыдущие периоды. Один из вариантов защиты всех жителей, это переход на прямые платежи. Прямые платежи позволяют обеспечить оплату теплоснабжающей организации, и мы понимаем, что эти деньги не зависнут у той же управляющей компании".

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 05.06.2018 в 12:55 в рубрике - Радио Пермского края

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