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Пермские МиГи подняли по тревоге
Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ подняли с авиабазы "Сокол" по тревоге во время учений по перехвату нарушителей государственной границы. Воздушная цель была своевременно обнаружена и идентифицирована наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. - Летчики истребительного авиационного полка выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в своей зоне ответственности. Во время тренировки экипажи МиГ-31 перехватили и сопроводили самолет условного нарушителя, а затем заставили его посадить воздушное судно.
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