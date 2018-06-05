Пермские МиГи подняли по тревоге

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ подняли с авиабазы "Сокол" по тревоге во время учений по перехвату нарушителей государственной границы. Воздушная цель была своевременно обнаружена и идентифицирована наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. - Летчики истребительного авиационного полка выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в своей зоне ответственности. Во время тренировки экипажи МиГ-31 перехватили и сопроводили самолет условного нарушителя, а затем заставили его посадить воздушное судно.