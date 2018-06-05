Прикамские школы научат противостоять буллингу

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заседание

Новые подходы к системе профилактики детского семейного неблагополучия обсудили на заседании краевого правительства. Больше 30 минут было посвящено этому вопросу, три доклада заслушали члены правительства, а председательствующий губернатор Максим Решетников обратил внимание собравшихся на то, что дети из благополучных семей нарушают закон чаще, чем подростки из группы риска.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Родители при современном ритме жизни не всегда успевают за детьми и порой просто не знают, как уделять им внимание. У учителей большая нагрузка и первоочередная ориентация на образовательный процесс, и не всегда есть навыки распознавать сложные ситуации, в которых оказываются дети. Существующая система профилактики ориентирована на работу с детьми, которые уже находятся в зоне внимания социальных служб. Очевидно, что нам требуются новые подходы и решения. В первую очередь нужна межведомственная и многоуровневая профилактическая система, которая позволит на ранних стадиях выявлять риски, когда проблема только начинает появляться. Будем внедрять трехуровневую модель психологической помощи подросткам и детям".

Об этой помощи семьям и детям рассказала в своем докладе заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина.

Татьяна Абдуллина, заместитель председателя правительства Пермского края: "Первый уровень будет обеспечен школьными психологами. В их компетенции проведение первичной диагностики и начало психологической помощи. В наиболее сложных случаях предлагается передавать на уровень кризисных психологов, а они уже проведут углубленную диагностику и окажут помощь ребенку и родителям. Здесь очень важно обеспечить преемственность в работе школы и психологического центра. За краевым психологическим центром уже психологическое сопровождение и обучение специалистов".

Но самый важный момент, который в своем докладе отобразила Татьяна Абдуллина, это создание единой информационной системы для того, чтобы учителя и комиссии по делам несовершеннолетних имели всю необходимую информацию о ребенке.

Татьяна Абдуллина, заместитель председателя правительства Пермского края: "Сейчас формируются технические требования к системе. Конкурсные процедуры запланировано провести до 1 октября текущего года. В соответствии с вашим поручением мы будем ускоряться по разработке этих требований, и как можно быстрее будем начинать эту работу. Предлагаю дифференцировать проблемы ребенка по степени риска и разработать для каждого уровня свой маршрут. Как уже говорилось, при первых проблемах в успеваемости и поведении, индивидуальная профилактическая работа будет разворачиваться на уровне школы. Если выявляются такие проблемы, как правонарушения, участие в деструктивных группах, конфликты в образовательной среде и семье, то в дополнении ко всему должна оказываться помощь специалистов психологических центров. Следующий уровень - это острое кризисное состояние, суицидальные намерения, противоправное поведение. Здесь требуется подключение специалистов и сопровождение краевого психологического центра".

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Последние два месяца мы определяли информационные потоки, что необходимо и как необходимо, но нам нужно в ближайшее время объявить конкурсную разработку. Нам нужно, чтобы с конца этого года эта система заработала, пусть даже в пилотном варианте, в любом случае надо ее запускать".

Не забыты в новых подходах к профилактике детского и семейного благополучия и родители. Для их просвещения создадут образовательные программы, аудио и видео уроки, для разрешения конфликтов отцов и детей будут привлекаться медиаторы. Также появятся школы родительских компетенций. Одной из таких программ должна стать и безопасность в интернете и социальных сетях, где подростки общаются и откуда черпают информацию. И здесь Максим Решетников признался, что для него эта тема неизведанная земля.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Наши дети много времени в интернете проводят, но что они там делают и на какие сайты заходят, мы не знаем. Необходимо внедрять систему медиации в разрешении конфликтов, и у нас уже есть успешные пилотные проекты по решению такой серьезной проблемы в школах, как буллинг. Это так называется травля ребенка в коллективе. Все вы знаете, что такие ситуации в школах не редки. Поэтому нужно обучать специалистов пересматривать функционал медиаторов в территориях и школьных службах Перми. Нужно максимально развивать эти навыки у действующих педагогов и психологов, потому что у нас ставки в школах есть и люди есть, но, как правило, компетенции не хватает. Все это надо делать, реализуя программу досуга подростков, чтобы была позитивная альтернатива. Мы много этим занимаемся, и по летней занятости, и по спорту, программы активно разворачиваем в этом году, и дальше будем двигаться с тем, чтобы у подростков была возможность занять свое время активным досугом, позитивным досугом и дополнительным образованием. Всем этим нужно заниматься".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 05.06.2018 в 12:15 в рубрике - Радио Пермского края

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