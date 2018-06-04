Утро будет добрым и бодрым

В Перми в саду им. Миндовского начался новый сезон зарядки на свежем воздухе. Каждый понедельник, среду и пятницу с 9 часов утра до 10:30 пермяков приглашают на утреннюю зарядку «С бодрым утром!». Присоединиться к занятиям спортом может любой желающий. Задавать нужный темп и следить за правильностью выполнения упражнений будет профессиональный тренер. Занятия предусмотрены для всех возрастных групп. Вход свободный. Кроме того, для пермяков старшего возраста в Балатовском парке предусмотрены занятия по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе. Все занятия бесплатны, проводятся под руководством опытных тренеров и инструкторов. Тренировки проходят три раза в неделю и длятся около часа.Подробную информацию о работе спортивных площадок и расписание тренировок можно получить по телефону 227-92-96.